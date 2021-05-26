نائب وزير الحج والعمرة يناقش مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهود...

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم جبر.

تم خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.