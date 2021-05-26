سبيتار يقدم خدمات الدعم الطبي للدوري الماسي لألعاب القوى الدوحة 2021

تحتضن الدوحة الجمعة المقبل ثاني جولات الدوري الماسي لألعاب القوى لعام 2021 التي ستقام منافساتها على مضمار ستاد “سحيم بن حمد” بنادي قطر الرياضي، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة أبرز نجوم أم الألعاب العالمية، الذين سيخوضون منافسات شرسة من أجل الفوز وتحقيق الأرقام التأهيلية لدورة الالعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 اغسطس.

للسنة التاسعة على التوالي، يقدم سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، خدماته الطبية ذات المستوى العالمي للرياضيين المحليين والعالميين المشاركين. ضمن التعاون المستمر بين سبيتار و الاتحاد القطري لألعاب القوى بهدف توفير التغطية الطبية للدوري الماسي – جولة الدوحة، ما يعد مثالا آخر على التزام سبيتار بدعم الرياضيين خلال الأحداث الرياضية الكبرى في دولة قطر.

وسيقوم سبيتار بدور محوري، كشريك طبي رسمي للبطولة من خلال تقديم كافة الخدمات الطبية في الحدث، والتأكيد على تقديم خدمات شاملة وذات جودة عالية للمشاركين في مختلف اماكن البطولة كمقر اقامة الوفود وكذلك خلال المنافسات.

وتعليقا على ذلك، قال د.عبد العزيز جهام الكواري، الرئيس التنفيذي لمستشفى سبيتار: “تعد ألعاب القوى من أكثر الرياضات شعبية في قطر، و نسعى من خلال مسابقة الدوري الماسيتقديم خدمات متميزة للرياضيين من خلال تزويدهم بالدعم الطبي الشامل. يسرنا أن نكون شريكا في هذا الحدث السنوي المتميز، كما أننا فخورين بالنجاحات التي حققها أبطال ألعاب القوى القطرية في المنافسات الدوليةوسعداء بمواصلة دعمنا لهذه الرياضة المحبوبة”.

وبغض النظر عن الخدمات التي يستفيد منها الرياضيون المشاركون في المستشفى ، فإن سبيتار وفر عيادة طبية في موقع الحدث باستاد نادي قطر، و يقود د. ليث صانفاز الطبيب الرياضي في مستشفى سبيتار والمدير الطبي للبطولة طاقما طبيا مؤهلاً يتكون من أطباء وممرضين وأخصائي العلاج الطبيعي ومدلكين ، يقومون بتوفير الرعاية الطبية للمشاركين طوال فترة الحدث في مكان البطولة وفي الفندق الذي يأوي المشاركين.

وتجرى المنافسات هذا العام وفق بروتوكول صحي تم اعتماده من طرف المنظمين وفقا لقرارات وزارة الصحة و تقيدا بالإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث سيقوم سبيتار بإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لكل الرياضيين المشاركين في البطولة و ذلك بالتنسيق مع الاتحاد القطري لألعاب القوى، كما تقرر إقامة البطولة دون جمهور بسبب جائحة كورونا.

وسيقدم سبيتار خدمات الدعم الطبي للرياضيين ومسؤولي الاتحاد الدولي لألعاب القوى في فنادق الرياضيين وخلال التدريب والمنافسة بنادي قطر الرياضي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق تقديم الخدمات الطبية للقوى العاملة والإعلاميين في الفعاليات مع الهلال الأحمر القطري في أماكن أخرى مختلفة.

الجدير بالذكر، أن سبيتار والاتحاد القطري لألعاب القوى وقعا اتفاقية تعاون مطلع هذا العام يستفيد بموجبها رياضيو ألعاب القوى القطريون من الخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها سبيتار، وأحدث الأبحاث العلمية والعلوم الرياضية. يستفيد نجوم ألعاب القوى القطرية من الدعم الطبي الشامل تأهبا لأولمبياد طوكيو، حيث تطمح النخبة القطرية إلى تأكيد جدارتها، خاصة بعد التنظيم الناجح لبطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال تلك البطولة.

ويعد سبيتار الوجهة المثالية للعلاج والاستعداد للمنافسات الرياضية لنجوم الرياضة العالمية، ومن بين نجوم ألعاب القوى الذين استفادوا من خدمات سبيتار الجنوب افريقي وايد فان نيكريك، و بطل الوقب الثلاثي الامريكي كريستيان تايلور، ومواطنه لاشون ميريت،جاستن غاتلين وأليسون فليكس، بالاضافة الى نجمة رمي القرص الكرواتية ساندرا بيركوفيتش، والبطل الاولمبي الجزائري توفيق مخلوفي، و الفرنسي محي الدين مخيسي.