أمريكا: سقوط عدد من القتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

الخليج – واس: سقط عدد من القتلى وأصيب آخرون عندما أطلق مسلح النار في ساحة بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم . وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا أن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، إضافة إلى مقتل مطلق النار, مشيرًا إلى أن الشرطة لا تستطيع الآن تأكيد العدد للمصابين والقتلى، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات بشأن الواقعة في وقت لاحق.

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