خروج خط نقل من الخدمة يسبب انقطاعات الكهرباء في عرعر

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة، تمكنت من إعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع الجزئي، في محافظة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، الناتج عن خروج خط نقل من الخدمة لأسباب فنيةٍ خارجةٍ عن الإرادة.
وبينت الشركة أنه فور حدوث الانقطاع، باشرت الفرق المختصة إصلاح الأعطال والبدء بإعادة الخدمة تدريجياً إلى المشتركين، حيث بدأت إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين خلال 15 دقيقة بعد الانقطاع، وفقا لـ”الرياض”.
وعبرت “السعودية للكهرباء” عن أسفها لتعرُّض المشتركين لهذا الانقطاع، وأعربت عن اعتذارها لهم، وتقديرها تفهُّمهم أن هذا الانقطاع خارج عن إرادتها.
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