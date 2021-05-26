الجوني ” التقويم الدراسي الجديد سيضع المملكة في المكانة التي تستحقها”

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية يأتي مواكبا لمتطلبات المرحلة الراهنة والعمل على الاستثمار الأمثل للعام الدراسي وتجنيب الطلاب والطالبات فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة.
وأشار الجوني إلى أن التقويم الدراسي الجديد سيدعم عمليات التطوير الجديدة للمناهج وزيادة أثرها وفاعليتها لاسيما وأنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين ، في ظل رؤية وطنية طموحة ووعي ومسؤولية من المعلمين والمعلمات الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من مواكبة المستجدات ولا أدل على ذلك من تفانيهم خلال ظروف جائحة كورونا بمؤازرة من الأسر وأولياء الأمور .
وأضاف الجوني : أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتجويد نواتج التعلم والمنافسة على المستوى العالمي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ووضع الوطن في المكانة التي يستحقها عالميا.
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