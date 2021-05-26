القبض على امرأة يمنية لسرقتها عدة منازل في جيزان

الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل لله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، لقيامها بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة جيزان، وجرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

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