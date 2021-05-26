الجمارك: إحباط تهريب 140 كبسولة من الكوكايين في مطار الملك عبدالعزيز

أحبطت “الجمارك السعودية” محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بوزن 1602 جرام. وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المادة المضبوطة وجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهم قادمين من الخارج.

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