الجيش السوداني ينفي وقوع أي اشتباكات مع إثيوبيا 

نفى الجيش السوداني، مساء الأربعاء، وقوع أي اشتباكات مع الجيش الإثيوبي على الحدود الشرقية.

وقال الجيش السوداني في بيان، "انتشرت في بعض الوسائل الإعلامية أخبار تفيد باشتباكات عسكرية بمنطقة باسنده بالحدود الشرقية".

وتابع "نؤكد للجميع هدوء الأحوال وعدم حدوث أي اشتباكات".

وأضاف "القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية".

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت في وقت سابق اليوم، عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والجيش الإثيوبي.

وخلال الأشهر الماضية، نشبت توترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.

وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.

وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين.