مجلس القضاء الإداري: تعديل لائحة التفتيش القضائي

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الخليج – واس: عقد مجلس القضاء الإداري اليوم برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، جلسته عن بعد عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذْ وافق المجلس على اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى مناقشة تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى عملهم.
وأضاف الدكتور الأحيدب أنّ المجلس وافق على تعديل لائحة التفتيش القضائي.
واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.
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