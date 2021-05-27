حميدتي يتوجه إلى أنقرة لتعزيز ”علاقات تاريخية” بين السودان وتركيا

يتوجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الخميس إلى تركيا بزيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.
وأكد دقلو المعروف بحميدتي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن عددا من الوزراء والمسؤولين السودانيين يرافقونه في الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من الحكومة التركية.
وتابع: "تجمعنا مع تركيا علاقات تاريخية ومصالح راجحة، ونتطلع إلى علاقات أكثر تطورا بين بلدينا، ونسأل الله أن تُكلل مساعينا بالنجاح لما فيه خير شعبنا".
وسبق أن أفاد موقع "الصيحة" الإخباري السوداني بأن الوفد الذي يترأسه حميدتي سيضم معظم وزراء القطاع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يجري خلال الزيارة الاتفاق على "مشاريع مشتركة تدعم مسار العلاقات الثنائية".
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