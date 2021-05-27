طقس اليوم.. هطول أمطار رعدية على هذه المرتفعات

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الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
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