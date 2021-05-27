أزمة الكهرباء تتفاقم في غزة

أعلن محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جدول وصل الكهرباء المعمول به حاليا هو من 3 إلى 4 ساعات جراء تضرر عدد من الخطوط جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقال ثابت في تصريحات صحفية إن “هناك حديث عن قيام طواقم شركة الكهرباء الإسرائيلية بالتحرك باتجاه المناطق الحدودية مع قطاع غزة لتقييم أضرار الخطوط الثلاثة المتعطلة المغذية لمدينة غزة منذ بداية العدوان والعمل على إصلاحها”.

وأضاف “أن طواقم شركة الكهرباء الإسرائيلية سيقومون بإصلاح خط جباليا المغذي لمناطق شمال قطاع غزة يوم الأحد المقبل”.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك أخبار إيجابية خلال الساعات القليلة القادمة تتعلق بزيادة ساعات وصل الكهرباء بعد إصلاح الخطوط الأربعة المتعطلة.

وأشار إلى أن خطوط الكهرباء الأربعة تزود الشركة بـ ” 50 ميجا واط”، وقال “نحن بأمس الحاجة لها لدعم جدول توزيع الكهرباء في غزة”.

وأوضح قائلا “ما زلنا بانتظار دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بغزة ونأمل أن تحمل الساعات القادمة أنباء طيبة في هذا الخصوص”.