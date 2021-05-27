“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر

الخليج – واس: أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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