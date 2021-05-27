القبض على 3مواطنين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر بجازان

الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد مركبة تاركًا المقود والرجوع للمرتبة الخلفية برفقة آخرين، وسير المركبة على الطريق العام دون قائد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقود الثاني والثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

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