الملك عبدالله الثاني وولي عهده يستقبلان محمد بن زايد في مطار ماركا

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في زيارة للمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني سيبحثان مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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