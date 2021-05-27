٢٥٠٠ مشاركة من داخل وخارج المملكة في الهاكاثون الأول من نوعه في...

سجّل "برمجان القرآن الكريم" الهاكاثون الأول من نوعه في خدمة القرآن الكريم، أكثر من ٢٥٠٠ مشاركة من ٥٥ دولة و ٦٥ منطقة ومحافظة بالمملكة، في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة بالمملكة.
وأشاد معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي بجهود المملكة حكومة وشعبًا في خدمة كتاب الله والعناية به وبتعليمه وتحفيظه ونشره بين المسلمين، معرباَ عن شكره للجهات الداعمة للهاكثون على رعايتهم وشراكتهم مع الجامعة في سبيل تحقيق الهدف المنشود من المبادرة والارتقاء بالتقنيات المتعلقة بالقرآن الكريم.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للهاكثون الدكتور مسعود القحطاني أن الهاكثون شهد تفاعلا ومشاركة كبيرة جداً من ٥٥ دولة حول العالم، حيث شُكِّلت فرق قدمت ابتكارات وحلولا وبرمجيات تسهّل تلاوة القرآن وحفظه، مشيراً إلى أن مبادرة "برمجان" القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي وتقع على هرم برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، ما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البِنية التحتية التقنية.
يذكر أن جميع المشاركات تخضع للفرز والتحكيم بعد إغلاق باب تسجيل المشاركات أمس ، وسيُعلن عن الفائزين في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية في الحفل الختامي "للبرمجان" حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى نصف مليون ريال
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