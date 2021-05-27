استئناف جلسات الحوار الليبي حول إقرار القاعدة الدستورية

أفاد وسائل اعلامية من بنغازي، باستئناف جلسات الحوار الليبي بشأن إقرار القاعدة الدستورية، اليوم الخميس، بمشاركة أعضاء جدد لم يشاركوا في جلسة يوم أمس، ذلك عبر تقنية الفيديو.

وأضاف أن جلسة اليوم ستركز على مسألة جاهزية المفوضية العليا للانتخابات.

وشهدت مباحثات أمس الأربعاء، تباينًا في وجهات النظر بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية قبل إحالتها لمجلس النواب للمصادقة عليها، إذ يرى البعض ضرورة إجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح مراسلنا أنه قد اٌثيرت اقتراحات من عدد من أعضاء فريق الحوار السياسي بأن يتولى مجلس النواب القادم صلاحيات رئيس الدولة، على أن تكون الدولة “برلمانية”، أما العدد الآخر فيرى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب.

وأشار إلى أن هناك ميولا شعبية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

وكان رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، قد دعا إلى دعم إجراء الانتخابات في موعدها، مطالبا أعضاء الملتقى السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.