مجلس الأمة الكويتي يوافق مبدئيا على اقتراحين بقانونين بشأن ”القانون الموحد لمقاطعة...

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ، اليوم الخميس، على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني)، بما يشمل "توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل".
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الأمة كان قد انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن" القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".
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