استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج – واس: استشهد فلسطيني من مخيم البريج متأثراً بجروحه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية عن استشهاد، الليلة الماضية، الشاب أحمد كامل عمار من مخيم البريج، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد الشهداء حتى أمس ارتفع إلى 254 شهيداً، من بينهم 66 طفلاً و39 سيدة، و17 مسناً، و5 من ذوي الاحتياجات.