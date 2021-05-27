مستجدات “كورونا”.. تسجيل 14 وفاة و1183 إصابة جديدة وشفاء 1040 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 445963 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7309 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1040 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 428502 حالة، لافتة إلى أن هناك 10152 حالة نشطة حالياً، من بينها 1353 حالة حرجة.