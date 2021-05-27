الاتصالات: الدعوة للعموم لتقديم مرئياتهم بشأن وثيقة “تنظيمات إدارة استمرارية الأعمال

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الخليج – واس: دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم بشأن وثيقة “تنظيمات إدارة استمرارية الأعمال لمقدمي خدمات الاتصالات”.
وأوضحت الهيئة بأن هذه التنظيمات من شأنها تعزيز إدارة استمرارية الأعمال لدى مقدمي خدمات الاتصالات الأمر الذي سينعكس على مستوى الاستدامة والاستعادة والتعافي لخدمات الاتصالات، وستدعم التنظيمات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة والمدن الذكية، وتمكين التجارة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الإلكتروني.
وبينت الهيئة أن الدعوة إلى تقديم المرئيات تشمل جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك عبر (رابط المرئيات من موقع الهيئة) حتى تاريخ 29/10/1442هـ.
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