الدول العربية: إدانة الاعتداء على الفلسطينيين وتطالب بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال

الخليج – واس: أدانت مجموعة الدول العربية بأشد العبارات اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في القدس وخاصة باب العامود وداخل المسجد الأقصى المبارك ومحيطه خلال شهر رمضان وتعريض عشرات العائلات الفلسطينية للتهجير القسري.

وأفاد بيان مشترك للمجموعة العربية أمام الجلسة الطارئة التي عقدها “مجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة” ألقاه سفير مصر في الأمم المتحدة في جنيف أحمد إيهاب جمال الدين أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة واستهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان أدى إلى استشهاد 248 فلسطينيًا من بينهم 66 طفلاً ، وإصابة أكثر من 1900 فلسطيني، وتشريد أكثر من 50 ألف أسرة اكتظت بهم ملاجئ ومراكز إيواء الأونروا ، وباتت بيئة خطيرة للانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 .

وأكدت مجموعة الدول العربية أن تقاعس الاجتماع الدولي عن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته ومحاسبته أدى إلى عودة القوة القائمة بالاحتلال لقتل الفلسطينيين والاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها دون تداعيات.

وطالبت الدول العربية بضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي لوقف الجرائم والمجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، محملةً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا العدوان الإجرامي على شعب فلسطين عامة وفِي قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص .

ودعمت المجموعة العربية الدعوة الفلسطينية لإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبالأخص في قطاع غزة .