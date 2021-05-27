رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني يحضر مناورات تمرين عين الصقر 2 بقاعدة الملك فيصل الجوية

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قام رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق الأول الركن كونستنتينوس فلوروس يرافقه نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي يوم أمس بزيارة لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي .
حيث تقام مناورات تمرين عين الصقر 2 بمشاركة القوات الجوية السعودية و اليونانية ،وكان في استقبال معالية قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.
حيث استمع معالية إيجاز عن التمرين ، وشاهد معاليه ومرافقيه عرضاً جوياً للصقور السعودية والطائرات المشاركة بالتمرين ، ثم التقطت الصور التذكارية لمعاليه مع المشاركين في التمرين، وفقا لـ”الرياض”.
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