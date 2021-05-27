أطباء يحذرون من نقص هذا العنصر المهم في جسمك

يعدّ اليود من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، لكن نقصه يتسبب في أضرار صحية مختلفة. فمن المعروف أن جسم الإنسان بحاجة إلى اليود، وبدونه لا يستطيع الجسم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

ووفق صحيفة “أيف” الروسية، لليود أهمية كبيرة في عمل الغدة الدرقية، فعند وجود نقص في اليود لن تعاني الغدة الدرقية بمفردها بل أعضاء الجسم الأخرى، حيث يحدث خلل في عمل الجسم بأكمله.

كما يتجلى نقص اليود في ضعف جهاز المناعة والاكتئاب والتعب المزمن وفقر الدم والوذمة، إضافة إلى زيادة الوزن. وفي هذا الإطار يؤثر على الجهاز العصبي، إذ يؤدي نقصه لفترات طويلة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أنه عند نقصه لدى المراهقين والأطفال قد يحدث اختلال في النمو العقلي والبدني. ويعتبر هذا العنصر مهماً أيضاً للنساء الحوامل بشكل خاص.

وشددت على أن اليود ضروري للجميع غير أن معدله يحسبه الطبيب بشكل فردي، مشيرة إلى أن المقدار التقريبي لتناول هذا العنصر هو 150 ميكروغراماً في اليوم، وللحوامل 250 ميكروغراماً.

كما أوصت بضرورة مراقبة أعراض نقص اليود واستشارة الطبيب عند الحاجة.