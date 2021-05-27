فنان العرب محمد عبده و”روتانا” في عقد حصري يواكب المتغيرات

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الخليج – محمد المليص
مواكبة لكل ما هو جديد في طرق وسائل التواصل السمعي و البصري بين المطربين والمستمعين و المشاهدين ، وفي ظل التطور التكنولوجي الحاصل في المجال الموسيقي كي تصل اعمال المطربين واغانيهم الى الجمهور في اي مكان بالعالم وبأسرع وقت، أبرمت هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ممثلة في رئيسها التنفيذي الأستاذ سالم الهندي، عقدا حصريا مع “فنان العرب” محمد عبده.
يرتكز العقد في مضمونه على إستثمار وتوزيع كافة الأعمال الغنائية والإصدارات القديمة والجديدة لفنان العرب و شركة صوت الجزيره, بالإضافة إلى بث وتحميل المحتوى الغنائي الخاص به عبر كافة الوسائل التقنية الرقمية المعروفة حاليًا او التي سيتم ابتكارها .. لاسيما إنشاء وإدارة قناة خاصة به على اليوتيوب، حتى تصل اعماله الى جمهوره بشكل متوازي مع المستجدات، وأيضا عبر تطبيقات ديزر و شركات الهواتف المحمولة وغيرها من التطبيقات.
وقد ابدى “فنان العرب” محمد عبده سعادتة بهذا العقد الجديد، مؤكدا على ثقته الكبيرة التي تربطه مع روتانا للصوتيات والمرئيات ، وعلاقته الوطيدة بالاستاذ سالم الهندي، مشددا ان كل ما يقدم عليه يصب في صالح جمهوره وطرق تواصله معهم.
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