البرهان يُشيد بجهود الإدارة الأهلية في تحقيق السلام بدارفور



أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالجهود الكبيرة والأدوار المتعاظمة التي ظلت تقوم بها الإدارة الأهلية في تحقيق السلام والاستقرار بولايات دارفور.

وأثنى البرهان- خلال لقائه بمكتبه وفد الإدارة الأهلية بمحلية "كأس" بولاية جنوب دارفور (غرب السودان) برئاسة هاشم موسى أبو البشر- على نجاح الإدارة في جمع الصف وتوحيد الكلمة بين كافة المكونات بالمنطقة، متعهدا بدعم المشاريع الخدمية والتنموية بالمحلية.

وقال أبو البشر، إنهم كإدارة أهلية أكدوا دعمهم وتضامنهم مع الحوار والمفاوضات الجارية الآن في مدينة جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، آملين في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يساهم في استكمال مسيرة السلام بالسودان.

ودعا الذين لم ينضموا إلى ركب السلام إلى الإسراع والانخراط في المسيرة السلمية من أجل مصلحة الشعب السوداني، مضيفا أنهم أكدوا للرئيس البرهان تجاوزهم للجهوية والعنصرية والمناطقية وأنهم سيعملون مع حكومة ولاية جنوب دارفور من أجل تأهيل المؤسسات التي طالها الخراب في الفترة الماضية.

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