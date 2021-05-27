شاهد: عبدالله ابراهيم السبيعي مالك بنك البلاد يؤذن في المسجد #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

نعت مؤسسة #عبدالله_السبيعي_الخيرية، مؤسسها، الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي، والذي وافتهُ المَنيّة اليوم الخميس 15 / شوال / 1442 هـ الموافق 27 / مايو / 2021 م ، عن 100 عامٍ قضاها في البرِّ والخير والعطاء والإحسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

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