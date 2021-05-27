المغرب.. وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح ”سينوفارم” الصيني 

وصلت إلى المغرب، اليوم الخميس، شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني تقدر بمليون ونصف المليون جرعة، حسبما أفاد موقع "هسبريس".
ووصلت صباح الخميس إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرتان تابعتان للخطوط الجوية المغربية، تحملان مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
وقامت شاحنات الشركة الوطنية للنقل، بنقل اللقاح إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بالدار البيضاء، لتوزيعها فيما بعد.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517808 حالات في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاتين جديدتين، ليصل المجموع إلى 9131 وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة، يوم 2 مارس من السنة الماضية.
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