لأول مره في تاريخه … الفيصلي بطل كأس الملك

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كسب الفيصلي التعاون ليتوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض،
وشرف المباراه سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
سجل للفيصل مهاجمه تفاريس ثلاثة أهداف هاتريك (40- 60 – 3+90)، فيما سجل للتعاون كلاً من الكاميروني تاوامبا (14)، الأرجنتيني كاكو من ضربة جزاء (44).
وبهذا التتويج، تأهل الفيصلي إلى دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الأولى في تاريخه.
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