الحسابات معقدةولكن … من يهبط مع العين

من الـ 10 حتى الـ 15 مهددين بالهبوط

يختتم الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021 يوم الأحد القادم بسبع لقاءات ، وفي هذه الجولة يتحدد مصير الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولي مع العين، وكان الهلال قد أعلن نفسه بطلاً لهذا الموسم بعد أن كسب في الجولة الماضية التعاون بهدف دون مقابل .

وتتصارع عدة فرق على الهبوط فأول الفرق المهددة بالهبوط فريق الوحدة من مكة المكرمة والذي يحل في المركز الـ15 برصيد 32 ، ويلعب مباراته القادم أمام الشباب ، وفي حالة خسارته فإنه سيهبط دون النظر لمباريات الفرق الآخرى

وثاني الفرق المهددة الباطن الذي يحل في المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة ويحل في الجولة القادمة ضيفاُ على العين من الباحة، وفي حال خسارة الباطن فإنه سيهبط لدوري الدرجة الأولى .

وثالث الفرق المهددة بالهبوط فريق ضمك الذي يمتلك 33 نقطة في المركز الـ 13 ويلعب مباراته القادمه مع التعاون ، وفي حاله خسارة ضمك وفوز الباطن أو تعادله فانه سيهبط لدوري الدرجة الأولى .

أما الفريق الرابع المهدد بالهبوط فهو فريق القادسية الذي لديه 34 نقطة في المركز الـ 12 الذي يستضيف منافسه في الترتيب ابها الذي لديه 35 نقطة في المركز الـ 11، وفي حالة خسارة القادسية أو تعادله وفوز كلاُ من الوحدة والباطن وضمك فإن القادسية سيهبد لدوري الدرجة الأولى ، أما في حالة خسارة القادسية وخسارة الوحدة والباطن وضمك أو اثنين منهما فقط فإنه باقي في دوري المحترفين

وأبها خامس الفرق المهددة بالهبوط فخسارته وفوز كلاً من الوحدة والباطن وضمك تجعله من الفرق الهابطه أما في حاله خسارته وخسارة الباطن والوحدة وضمك أو خسارة فريقين من الثلاثة فإنه باقي في دوري المحترفين .

ويعتبر الرائد هو أخر الفرق المهددة بالهبوط حيث لدية 35 نقطة في المركز الـ 10 ويستضيف الفتح في الجولة القادمة وفوز الرائد يبقيه في دوري المحترفين أما في حالة خسارته فيعتمد على نتائج الفرق التي تليه في الترتيب .

مباريات الجولة الآخيرة

الأهلي * الاتفاق

العين * الباطن

الهلال * الفيصلي

النصر * الاتحاد

القادسية * ابها

الشباب * الوحدة

الرائد * الفتح

ضمك * التعاون