11 انتصاراً و25 هدفاً تقود السيتي لنهائي أبطال أوروبا

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وخلال مسيرته بالبطولة، حقق مانشستر سيتي 11 انتصاراً مقابل تعادل واحد فقط، في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 25 هدفاً، فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات.
وكانت نتائج الفريق كالآتي:
دور المجموعات (المجموعة الثالثة):
مانشستر سيتي × بورتو البرتغالي 3-1
مارسيليا الفرنسي × مانشستر سيتي 0-3
مانشستر سيتي × أولمبياكوس اليوناني 3-0
أولمبياكوس × مانشستر سيتي 0-1
بورتو × مانشستر سيتي 0-0
مانشستر سيتي × مارسيليا 3-0
دور الـ16:
بروسيا مونشنغلادباخ الألماني × مانشستر سيتي 0-2
مانشستر سيتي × بروسيا مونشنغلادباخ 2-0
ربع النهائي:
مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند الألماني 2-1
بروسيا دورتموند × مانشستر سيتي 1-2
نصف النهائي:
باريس سان جيرمان الفرنسي × مانشستر سيتي 1-2
مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان 2-0
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