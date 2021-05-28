8 انتصارات و22 هدفاً تقود تشيلسي لنهائي أبطال أوروبا

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يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي غداً السبت، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على إستاد إل دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية.
وخلال مسيرته بالبطولة، حقق تشيلسي 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، فيما اهتزت شباك الفريق 4 مرات فقط، وكانت نتائج الفريق كالآتي:
دور المجموعات (المجموعة الخامسة):
تشيلسي × إشبيلية الإسباني 0-0
كراسنودار الروسي × تشيلسي 0-4
تشيلسي × رين الفرنسي 3-0
رين × تشيلسي 1-2
إشبيلية × تشيلسي 0-4
تشيلسي × كراسنودار 1-1
دور الـ16:
أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي 0-1
تشيلسي × أتلتيكو مدريد 2-0
ربع النهائي:
بورتو البرتغالي × تشيلسي 0-2
تشيلسي × بورتو 0-1
نصف النهائي:
ريال مدريد الإسباني × تشيلسي 1-1
تشيلسي × ريال مدريد 2-0
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