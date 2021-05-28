8 انتصارات و22 هدفاً تقود تشيلسي لنهائي أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي غداً السبت، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على إستاد إل دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته بالبطولة، حقق تشيلسي 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، فيما اهتزت شباك الفريق 4 مرات فقط، وكانت نتائج الفريق كالآتي:

دور المجموعات (المجموعة الخامسة):

تشيلسي × إشبيلية الإسباني 0-0

كراسنودار الروسي × تشيلسي 0-4

تشيلسي × رين الفرنسي 3-0

رين × تشيلسي 1-2

إشبيلية × تشيلسي 0-4

تشيلسي × كراسنودار 1-1

دور الـ16:

أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي 0-1

تشيلسي × أتلتيكو مدريد 2-0

ربع النهائي:

بورتو البرتغالي × تشيلسي 0-2

تشيلسي × بورتو 0-1

نصف النهائي:

ريال مدريد الإسباني × تشيلسي 1-1

تشيلسي × ريال مدريد 2-0