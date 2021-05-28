اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. وأكد التحالف، وفقًا للحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية في تويتر، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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