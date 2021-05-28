الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عاماً فأكثر

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الخليج – واس: أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عاماً فأكثر وذلك عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي(1161) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة منها (1355) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة.
ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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