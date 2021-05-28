التعاون الاسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثية طائرة مفخخة باتجاه المملكة

الخليج – واس: أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها. وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

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