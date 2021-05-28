الأرصاد: أمطار رعدية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة

الخليج – واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات المهد والحناكية ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد السبت.

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