تحذير سوداني من الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني

أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً على السودان.

وطالبت الوزيرة بدعم موقف بلادها العادل في حل الأزمة، مشيرة إلى أن السودان يرحب بالمبادرات الرامية لإيجاد “حل سلمي ودبلوماسي” لأزمة سد النهضة.

وأوضحت الوزيرة السودانية، في لقاء مع الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال زيارتها إلى العاصمة الغانية أكرا، أن الخرطوم حريصة على استقرار المنطقة، ومرجعية القانون الدولي والمعاهدات المشتركة.

وأشارت إلى أن السودان يتبنى “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية” مع دور أكبر للمجتمع الدولي.

من جانبه، شدد الرئيس الغاني على وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في أفريقيا، رافضا التصرفات الأحادية والتي ستكون سابقة تضر بكل القارة.

وتجري وزيرة الخارجية السودانية جولة أفريقية جديدة لشرح موقف بلادها من تطورات سد النهضة.