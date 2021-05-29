الخليج – واس: سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، وتوقعات بانتعاش الطلب العالمي. فقد ارتفع خام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 69.70 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أي 0.5% إلى 67.20 دولارا للبرميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتوقعات بانتعاش الطلب العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.