الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 46 يوماً

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الخليج – واس:
أعلنت الهند اليوم تسجيل 173921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية خلال 46 يوما مع استمرار الإصابات في التراجع.
وظلت حصيلة الوفيات اليومية فوق حاجز 3 آلاف وفاة، حيث تم تسجيل 3563 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الهند إلى 27 مليونا و719431 إصابة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 318821 وفاة.
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