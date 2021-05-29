قوات الأمن العراقية تعتقل 12 إرهابياً في محافظة نينوى

نفذت قوات الأمن العراقية عمليتين في محافظة نينوى، أسفرتا عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، اليوم السبت، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وأوضحت أن المقبوض عليهم مدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين في تهم إرهاب، وذلك لعملهم كمقاتلين بما يسمى “ديوان الجند” و”قاطع دجلة” و”المعسكرات العامة” و”ديوان العسكر” تحت كُنى وأسماء مختلفة.

وأضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية مع حث المواطنين بالانضمام لعصابات داعش تحت التهديد أثناء عمليات التحرير وبعدها، وتم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوى .