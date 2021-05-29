أبو الغيط يؤكد أهمية العمل الإعلامي في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن الأحداث الأخيرة في القدس وغزة والضفة الغربية كشفت عن أهمية العمل الإعلامي، بكافة صوره وبتنوع منصاته، في التصدي للدعاية المضادة، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية التي لا يعرف الكثيرون في أنحاء العالم، عنها شيئاً.

وأضاف أبو الغيط - في كلمة مسجلة بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت بحسب بيان للجامعة العربية اليوم السبت - أنه لطالما نحن عانينا من انحياز، بالذات في الإعلام الغربي، للرواية الإسرائيلية التي تصور الطرف المعتدي وكأنه في حالة دفاع دائم عن النفس، وتجعل من الفلسطيني المدافع عن وجوده على أرضه رمزاً للإرهاب والعنف.