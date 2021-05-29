بعد الإيقاف المؤقت.. استئناف إرسال العمالة الفلبينية وفق الإجراءات الاحترازية

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين اليوم السبت استئناف إرسال العمالة الفلبينية وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد الإيقاف المؤقت. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تنص على “تود السفارة الافادة عن إستئناف ارسال العمالة الفلبينية بعد الايقاف المؤقت وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية”.

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