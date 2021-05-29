قائد الانقلاب العسكري في مالي يتولى رئاسة البلاد مؤقتا

تولى قائد الإنقلاب العسكري في مالي الكولونيل أسيمى جويتا، رئاسة البلاد مؤقتا بشكل رسمي.

وأصدرت المحكمة الدستورية في مالي حكما مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه أن الكولونيل، أسيمي جويتا سيتولى رئاسة البلاد، ويعطي الحكم جويتا، الذي يتولى أيضا منصب نائب الرئيس، السلطة لقيادة الحكومة المؤقتة و”قيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها”.

وكانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في يوم الاثنين الماضي للمرة الثانية خلال عام، وأجبر كل من الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني على الاستقالة من منصبيهما.