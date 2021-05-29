رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى تونس

يبدأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمّد المنفي،اليوم السبت، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من الرئيس، قيس سعيد، حيث من المقرر بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين والتشاور بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.

وأفاد مراسلنا من تونس بأن الزيارة ستستغرق 3 أيام تبدأ من اليوم، مشيراً إلى أنها الزيارة الأولى لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، بعد أن زار الرئيس التونسي ورئيس الوزراء، ليبيا خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء التونسي الأخيرة إلى ليبيا كانت “ناجحة”، حيث أذابت الجليد بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي.

وأشار إلى أن أهم ما ستتناوله الزيارة هو التبادل الاقتصادي بين البلدين، ومحاولة إزالة بعض القيود التجارية، كما سيتم بحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري، لا سيما في منطقة الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والإرهاب.

وتابع مراسلنا أن تلك الزيارة ستبحث أيضا زيادة عمليات النقل البري بين البلدين، والتي انطلقت قبل شهرين، وكذلك النقل الجوي.

ويعقد الرئيس التونسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات مع المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

كما سيعقد سعيد والمنفي مؤتمرا صحفيا مشتركا في أعقاب هذه المحادثات، وفق بيان رئاسي.