انفجار بركان ثان شرق الكونغو الديمقراطية

قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا لوكالة فرانس برس، إن بركانا ثانيا بالقرب من بركان نيراغونغو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ثار صباح السبت.

وقال مويايا “اليوم هناك ثوران بركان مورارا الواقع في مكان غير مأهول في حديقة فيرونغا ونتابع هذا التطور الجديد عن كثب”.

وغادر عشرات الآلاف من سكان جوما، الخميس، المدينة بعدما أمرت السلطات بإخلائها في مواجهة خطر ثوران جديد للبركان وتدفق حمم إلى المدينة وحتى في أعماق بحيرة كيفو.

وجرت عملية الإخلاء على 3 محاور هي طريق ساكي والحدود مع رواندا والطريق الشمالي-الشرقي نحو روتشورو الذي أعيد تأهيله في اليومين الماضيين بعدما قطعته الحمم البركانية.

ويبلغ عدد سكان مدينة جوما 600 ألف نسمة بينما تضم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه نحو مليوني نسمة، حسب الإدارة.

ومنذ ثوران البركان السبت، بلغ عدد الضحايا 32 قتيلا ودمر بين 900 و2500 منزل.

وأدى ثوران البركان نفسه إلى سقوط أكبر عدد من الضحايا في 1977 عندما أودى بأكثر من 600 شخص.