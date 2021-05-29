أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة من بينها الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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