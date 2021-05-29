وزير العدل الفلسطيني: تشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاحتلال انتصار للضحايا

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم السبت، إن قرار مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة المناطق الفلسطينية يعد انتصارا لصالح الضحايا المدنيين والقضية الفلسطينية.
وأشار شلالدة في تصريح صحفي إلى أن تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتبر إقرارا بوجود جرائم ارتكبتها سلطات الاحتلال وتستدعي تحقيقا دوليا.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتحقيق بانتهاكات الاحتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقيات حقوق الإنسان، مبينا ان تقرير لجنة التحقيق يستند لتقارير منظمات حقوق الإنسان، وبذلك يصبح بمثابة مستند قانوني دولي.
وأكد أن الفلسطينيين لهم الحق المشروع بكل أشكال المقاومة، استنادا للمادة (151) من ميثاق الأمم المتحدة.
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