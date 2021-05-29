الرئيس الفلسطيني يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، الرئيس السوري، بشار الأسد، لانتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وفي برقية تهنئة بهذا الخصوص، أعرب محمود عباس عن "اعتزازه بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين، وعن حرصه على تعزيزها، لما فيه خيرهما، ومصلحتهما المشتركة".
وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب نتائج الانتخابات التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.
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