“التحالف”: إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت)، إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي. وأوضح أنه تم تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية. وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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