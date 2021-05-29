التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا بالبحر الأحمر

ذكر تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، أنه أحبط هجوما وشيكا لميليشيا الحوثي كان سيستخدم زورقين مفخخين في البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أنه دمر الزورقين قبالة ميناء الصليف باليمن.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.